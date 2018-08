Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei minore de 9 ani, a avut loc, marți dimineața, pe strada Relege Ferdinand, din Cluj-Napoca.Conform IPJ Cluj, o fetița de 9 ani s-a angajat în traversarea neregulamentara a strazii, alaturi de mama sa, minora fiind acroșata de un autoturism.Fetița…

- Accidentul s-a petrecut in Vladeni. Fetita mergea pe marginea drumului cu un grup de prieteni si la un moment dat a iesit in fata autoturismului, povestesc martorii. Soferul era sa fie batut de tatal fetei si de alti localnici. Fetita a fost lovita la cap si a fost luata de o Ambulanta si transportata…

- Luni seara, scene șocante s-au derulat intr-o comuna din Iași. Mașina in care se aflau doi soți și cele doua fetițe ale acestora a fost spulberata de un tren. Toți au ajuns in stare grava la spital.

- Accident mortal in comuna Corii Mari, din județul Dambovița. O fetița de 6 ani, lasata nesupravegheata a sarit in fața Post-ul CORBII MARI: O fetița a murit lovita de o mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident in urma caruia o fetița a fost ranita s-a produs duminica dupa-amiaza la Sic. Din cercetarile facute de polițiști a rezultat ca in jurul orei 14,15, o fetița in varsta de 5 ani din Sic, care coborase dintr-o mașina, s-a angajat in traversarea neregulamentara a drumului, fara sa se asigure,…

- Miercuri dupa-masa, o fetita de 9 ani a fost lovita de o masina in comuna Rodna. Aceasta desena cu creta pe carosabil si nu a apucat sa se fereasca de masina, precum prietenii care o insoteau. Fetita a ajuns la spital, norocul sau fiind faptul ca soferul nu avea viteza prea mare.

- O fetita de cinci ani, din judetul Galati, a murit dupa ce a fost lovita de o masina al carei sofer avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit unui comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie...

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, agent sef adjunct Mihail Draghiciu, citat de news.ro, accidentul s-a produs in localitatea Candesti, comuna Vernesti. Fetita de 6 ani se angajase in traversarea drumului national 10, pe trecerea de pietoni, cand a fost lovita in plin de un autoturism…