- O politista din Targu-Jiu si-a impuscat mortal mama, apoi s-a sinucis, in localitatea Balesti din judetul Gorj. Si fiul politistei, de numai sase luni, a fost impuscat, fiind ranit si internat la spital.

- Un tanar de 29 de ani a ajuns la spitalul din Targu Jiu cu multiple leziuni. Acesta a intrat in curtea unui amic de 20 de ani din municipiu pe care a vrut sa il bata, agresand și alte persoane din gospodarie. In cele din urma el a fost batut cel mai rau și a ajuns la spital. Mai mult, s-a ales și cu…

- Angajatul unui supermarket de pe strada Victoriei, din Targu-Jiu, a gasit, joi, intr-un coș de cumparaturi, o borseta cu aproape 200 de lei, carduri, chei și documente, el anunțand imediat Poliția. Oamenii legii care patrulau prin zona au aflat ca proprietarul bunurilor este un profesor de…

- CHIȘINAU, 21 iun — Sputnik. Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, a venit cu o reacție în cazul tânarului împușcat la Hâncești de un polițist. Oficialul a scris pe pagina sa de Facebook ca legea este una pentru toți, inclusiv pentru polițiști. El a mai…

- Politia a confirmat ca o femeie ofiter l-a impuscat mortal pe autorul atacului dupa ce acesta injunghiase un barbat aflat in tren in gara centrala din Flensburg, un oras german situat in apropierea granitei cu Danemarca.Politista care l-a impuscat pe atacator era in uniforma, dar in afara…

