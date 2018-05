Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc, luni, la o exploatare forestiera din Maieruș, Bacau, trei persoane fiind ranite grav. Potrivit primelor informații, o bomba din al Doilea Razboi Mondial a explodat in localitatea Asau, la o exploatare forestiera, dupa ce un muncitor ar fi lovit cu un ciocan...

- Sora Madalinei, una dintre cele patru tinere care au murit in accidentul feroviar, din Zalau, nu-și poate reveni din șoc. Ea a primit de la Madalina o poza cu doar cateva ore inainte de a avea loc tragedia. Acasa la una dintre cele patru studente care au murit in accdientul feroviar de la Jibou lacrimile…

- O adolescenta de 16 ani a murit marti dimineata dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia. Anunțul a fost facut de Paula Cochera purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). „O echipa de politisti este la fata locului pentru a efectua cercetari. Deocamdata nu…

- Tragedie in Cehia! Trei romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi (22 martie), intr-o uzina. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. In total, sase oameni și-au pierdut viața si alti doi au fost raniti grav. Consulul roman la…

- Ștefan Barabaș, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, Calin Barabaș, a murit la numai 17 ani. Tragedia este una inexplicabila, avand in vedere ca tanarul nu suferea de nicio afecțiune. Potrivit ebihoreanul.ro, Ștefan Barabaș le-a spus parinților sai ca se simte rau, iar…

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- Nu mai puțin de 13 oameni și-au pierdut viața marți, iar alte 20 au fost ranite, unele dintre ele grav. S-a intamplat intr-o provincie din Turcia, cand un camion și un autobuz s-au ciocnit, iar mijlocul de transport in comun a luat foc, potrivit agentiei de presa Anadolu, scrie agerpres.ro. Accidentul…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului un barbat…