Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit și altele au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de tineri care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța. Accidentul a avut loc in jurul orei 5:00, pe DN39 E87, Mangalia – Vama Veche, la iesirea din localitatea…

- Doua persoane au murit și altele au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de tineri care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța.

- La data de 19 august a.c., in jurul orei 05.25, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe D.N. 39, in apropierea localitatii Vama Veche, a avut loc un accident rutier.Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca un tanar, de 19…

- Doua persoane au fost lovite de un autoturism, luni, pe o strada din municipiul Buzau, soferul fugind de la locul accidentului. Din primele date, impactul s-a produs pe o trecere de pietoni. Conform Politiei Judetene Buzau, din primele date a reiesit ca un autoturism condus de un barbat in varsta de…

- Doua persoane au fost lovite de un autoturism, luni, pe o strada din municipiul Buzau, soferul fugind de la locul accidentului. Din primele date, impactul s-a produs pe o trecere de pietoni. Conform Politiei Judetene Buzau, din primele date a reiesit ca un autoturism condus de un barbat in varsta de…

- Doi copii, de 9 si 11 ani, au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce traversau o strada din Ramnicu Sarat, pe trecerea de pietoni. Conform IPJ Buzau, accidentul a avut loc, luni, pe strada Eroilor, din municipiul Ramnicu Sarat. Politistii au stabilit ca un autoturism condus pe directia Focsani…

- Tragedie, noaptea trecuta, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat. Accidentul rutier a avut loc pe șoseaua Alexandriei, in orașul Bragadiru. Mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi pierdut…

- Doi romani a murit in Bulgaria, in zona Ruse, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un TIR inmatriculat tot in Romania, scrie Ruse Media. Accidentul s-a produs pe drumul dinspre Byala spre Ruse. Mașina in care se aflau cei doi romani ar fi intrat in depașire intr-o zona unde aceasta […]…