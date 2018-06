Tragedie între Bocsig şi Ineu Un tragic accident rutier a avut loc cu putin inainte de miezul noptii pe DN 79 A, intre Bocsig si Ineu. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul s-a rasturnat si doua persoane au ramas incarcerate. „Victimele incarcerate au fost extrase. O femeie cu multiple traume a fost preluata de o […] The post Tragedie intre Bocsig si Ineu appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

