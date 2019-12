Tragedie într-un parc naţional: un leu a omorât un bărbat după ce animalul scăpase din zona de siguranţă Serviciul kenyan pentru protectia faunei salbatice (KWS) a declansat o operatiune pentru cautarea si tranchilizarea animalului. De asemenea, KWS a lansat un apel la calm catre locuitorii din Nairobi, sfatuindu-i in acelasi timp sa nu se aventureze noaptea prin locuri mai putin circulate pana la capturarea leului.



Atacul s-a produs in afara parcului natural, la periferia sudica a orasului. Perimetrul parcului natural este inconjurat de garduri electrice insa nu este complet inchis, autoritatile lasand locuri deschise pentru a se putea produce migratiile anuale ale animalelor in cautare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un leu a ucis luni un om, la Nairobi, dupa ce a scapat dintr-un parc national situat in sudul capitalei kenyene, conform unui anunt al autoritatilor insarcinate cu protectia faunei salbatice, autoritati care au avertizat populatia ca animalul este inca liber, potrivit Agerpres. Serviciul kenyan pentru…

- Un leu a ucis luni un om, la Nairobi, dupa ce a scapat dintr-un parc national situat in sudul capitalei kenyene, conform unui anunt al autoritatilor insarcinate cu protectia faunei salbatice, autoritati care au avertizat populatia ca animalul este inca liber. Serviciul kenyan pentru protectia faunei…

- Un barbat de 73 de ani din comuna Brodina, județul Suceava, a murit intoxicat cu fum dupa ce instalația de Craciun pe care o montase la fereastra a luat foc și a degajat o mare cantitate de fum, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Suceava, pompierii militari au fost chemați, vineri, sa intervina…

- Un barbat de 47 de ani a ars de viu in propria locuinta, in urma unui incendiu. Tragedia s-a produs in aceasta dimineata in satul Clococenii Vechi, raionul Glodeni.Politia si pompierii au fost alertati de catre vecinii victimei. La fata locului au intervenit doua autospeciale.

- O imagine ingrozitoare i-a impresionat pe pompierii care se luptau cu flacarile ce misutiau o casa din localitatea Varșand, județul Arad. The post Tragedie in vestul țarii: barbat gasit mort in casa cuprinsa de flacari appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat de 36 de ani a murit și alte trei persoane au fost grav ranite, vineri, in urma impactului dintre o autoutilitara și o mașina produs pe DN 22, in județul Tulcea, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Tulcea, accidentul a avut loc pe DN 22, intre localitațile Baia și Mihai Viteazu, la granița…

- O cearta pe un loc de parcare s-a transformat intr-o tragedie. Orbit de furie, dupa ce a gasit o mașina lasata pe locul pe care voia el sa opreasca, un barbat a aruncat cu acid pe fața șoferului. Intreaga scena a fost inregistrata de camerele de supraveghere ale unui restaurant din zona.

- Un adolescent de 16 ani a fost retinut de politisti dupa ce ar fi omorat un om cu o lovitura de palma. Victima avea 56 de ani si ar fi decedat pe loc. Tanarul este elev in clasa a X-a. Incidentul a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, in localitatea Stauceni, aflata in imediata apropiere [...]