Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la Timișoara, unde o gravida in șase luni a murit. Femeia era infectata cu coronavirus și a fost transferata in capitala Banatului din Drobeta Turnu Severin. Apropiații femeii au organizat inclusiv o campanie de donare de sange in speranța ca o pot salva. Cu toate acestea, medicii…

- Eveniment tragic in aceasta dimineața la Brașov, acolo unde o femeie a sfarșit intr-un mod tragic. Victima a cazut in gol de la etajul șase al blocului in care locuia, iar impactul a fost naucitor. Ce au transmis autoritațile Potrivit primelor informații transmise de autoritați, tragedia ar fi avut…

- Accidentul s-a petrecut pe DN 1A, pe raza localitatii Boldesti-Scaeni. Barbatul in varsta de 64 de ani a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si a intra in portile metalice ale unui imobil. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, victima a fost supusa manevrelor…

- Asa cum va relatam intr-un material anterior, un minor in varsta de 14 ani din orașul Mioveni a cazut de la etajul doi al unui bloc de pe strada Livezilor. Acesta a suferit rani grave fiind transportat in coma la spital. Din nefericire, adolescentul a suferit un stop cardio-respirator la spital si toate…

- Potrivit ISU Galați, o femeie in varsta de 75 de ani a cazut, luni dimineata, de la etajul trei al blocului. In urma caderii de la aproximativ 10 metri inalțime, femeia a suferit un stop cardio-respirator și a ramas fara un braț. Desi femeia a supraviețuit cazaturii, a murit la scurt timp…

- Un tanar in varsta de 35 de ani, din municipiul Hunedoara a decedat dupa ce a cazut de la etajul șase al unui bloc, in casa scarilor, langa ghena de gunoi. The post Tragedie in vestul țarii. Un tanar a murit dupa ce a cazut de la etaj appeared first on Renasterea banateana .

- O fetita in varsta de doi ani si sapte luni a murit, vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut pe fereastra, de la etajul al treilea al unui bloc din Mangalia. Ea a fost transportata la spitalul din localitate, unde a decedat, relateaza News.ro.Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta…

- Fiul femeii care a murit in urma cu doua saptamani, dupa ce medicii i-au pus un diagnostic gresit, s-a stins si el din viata. Tanarul, in varsta de 27 de ani, a cazut de la etajul 5 al blocului unde locuia impreuna cu prietena sa. "Te voi iubi mereu, mama mea, ingerul meu pazitor".