Tragedie intr-un cartier. O femeie s-a sinucis dupa o partida de amor! E infiorator cum au gasit-o politistii

Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informatii, adolescenta ar fi fost insarcinata, insa nu a avut curaj sa le povesteasca parintilor si a decis sa-si puna capat zilelor. Corpul neinsufletit al fetei a fost ridicat de medicii legisti. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Tragedie in lumea sportului de peste hotare. Unul dintre cei mai importanți jucatori din fotbalul slovac, golgheterul all-time din campionatul Slovaciei, a fost gasit mort intr-un parc. Juraj Halenar a fost gasit mort la doua zile dupa ce a implinit 35 de ani Fotbalistul slovac Juraj Halenar a fost…

- In noaptea de duminica, 3 iunie a.c., spre luni, 4 iunie a.c., politistii locali din Ramnicu Valcea, in colaborare cu politistii Biroului Rutier, au depistat un autoturism BMW imediat dupa ce lovise in trecere un copac din zona Prefecturii judetului. La controlul efectuat s-a constatat ca soferul (un…

- Barbatul de 33 de ani din Timisoara s-a dus inainte de miezul noptii de vineri spre sambata, cu o masina de ocazie pana in dreptul unui pod peste autostrada Timisoara – Lugoj, spun politistii, iar dupa ce a fumat doua tigari si-a sunat sotia careia i-a spus ca urmeaza sa se sinucida. Femeia nu l-a…

- La data de 11 mai 2018, in jurul orei 18.00, Politia Orasului Cugir a fost sesizata de o femeie de 59 de ani, din oras, cu privire la faptul ca, cu putin timp in urma, intr-o clipa de neatenție, cineva i-a fost sustras portmoneul in care avea 570 de lei si documente. Cu ajutorul indiciilor oferite de…

- Politistii valceni cerceteaza o crima, care a avut loc in urma cu o luna, dupa ce au descoperit trupul unei tinere de 19 ani ingromat intr-o padure de langa Ramnicu Valcea. Iubitul fetei, un tanar de 18 ani, principalul suspect, ...