- Autoritatile filipineze au reluat luni operatiunile de cautare si salvare a aproximativ o suta de persoane blocate intr-o mina din Itogon, in nordul tarii, care a fost acoperita de pamant dupa trecerea sambata a taifunului Mangkhut, relateaza EFE. Victorio Palangdan, primarul din Itogon, a confirmat…

- Bilantul uraganului Florence care a lovit Statele Unite si al taifunului Mangkhut, care face ravagii in Asia, se agraveaza pe zi ce trece. In SUA sunt deja 17 morti confirmati in urma inundatiilor. Autoritatile au emis ordine de evacuare pentru mai bine de doua milioane de persoane.

- Un autocar cu turiști s-a rasturnat intr-o prapastie, in Bulgaria. Cel puțin 15 oameni au murit și alți 27 au fost raniți in accident. Autoritațile au trimis in zona masive echipe de intervenție. Naționalitatea victimelor nu a fost, deocamdata,...

- Cinci persoane au murit intr-o parcare din Santa Ana, in California, in care s-a prabusit un avion de mici dimensiuni, de tip Cessna, la bordul caruia se aflau, fara sa provoace victime la sol, au anuntat autoritatile, relateaza The Associated Press.

- Cel putin 82 de persoane si-au pierdut viata iar alte cateva sute au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 7 grade produs duminica in insula indoneziana Lombok, la o saptamana dupa ce un prim cutremur care a avut loc pe aceasta insula turistica, situata la est de Bali, a provocat 17 victime,…

- Doi mineri au fost prinsi in subteran, miercuri, la cota 40, dupa ce tavanul unei galerii din mina Lupeni s-a surpat. Mai multi salvatori intervin pentru scoaterea victimelor de sub pamant, transmite MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al Serviciului Județean de Ambulanța Hunedoara, Calin Dumitrescu,…

- Tragedie pe sosea la iesirea din Letcani spre Podu Iloaiei. Potrivit primelor informatii, ar fi trei morti in urma unui accident. Accidentul a avut loc marti dimineata. Vom reveni cu informatii. FOTO: Facebook - "Esti din Iasi daca..." (Ovidiu Melinte)

- Un atac armat a avut loc, joi, in redacția ziarului The Capital Gazette din orașul american Annapolis, statul Maryland. ►Alerta s-a dat la ora pranzului. Un jurnalist al publicației The Capital Gazette a scris pe Twitter ca mai mulți colegi au fost impușcați printr-un zid de sticla. ►Cel puțin 5 persoane…