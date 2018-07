Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 15 ani s-a sinucis , la Ostra, in Suceava Totul s-a intamplat luni seara in comuna suceveana Ostra, cand adolescenta a fost gasita spanzurata. Fata a facut gestul in curtea casei, fiind descoperita prea tarziu de rude. Tragedia s-a intamplat luni seara in comuna suceveana Ostra, unde o…

- Tragedie la Rovinari. O familie intreaga a fost gasita fara suflare. O fetița de 12 ani și parinții ei au murit intoxicați cu monoxid de carbon in garsoniera in care locuiau. Tatal fetei, Marius Buruga, lucra in Germania si urma sa se intoarca peste cateva zile. Cea care a facut macabra descoperire…

- Tragedie intr-o familie de moldoveni stabilita in Italia. Un barbat de 40 de ani și-a pus capat zilelor strangulandu-se, scrie stirilocale.md.Nenorocirea s-a produs ieri in garajul locuinței sale din Padova. Corpul neinsufletit al barbatului a fost descoperit de familie.

- Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa, dupa ce o fetița de 13 ani a nascut un copil in stare de descompunere in județul Arad. Familia adolescentei spun ca o asistenta de la Ambulanța a avut un comportament abuziv și ca ar fi vinovata pentru moartea fatului. Potrivit medicilor, fatul ar fi…

- O adolescenta in varsta de 15 ani si a pus capat zilelor, dupa ce tatal i a confiscat telefonul mobil. Ea a fost gasita de vecini spanzurata in curtea casei din satul Paiseni, comuna Cornu Luncii, potrivit monitorulsv.ro. Adolescenta obisnuia sa stea foarte mult cu telefonul mobil in mana in ultima…

- Duminica, copilul se afla acasa impreuna cu mama si cei doi frati ai sai de sapte si 12 ani, tatal acestuia fiind plecat la munca in strainatate. In timp ce mama copilului pregatea mancare l-a observat pe fiul sau cel mic, care era in curtea locuintei, vanat la fata si cu resturi de polistiren expandat…