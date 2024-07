Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dolj au deschis o ancheta dupa ce un baiat de 11 ani a murit in ambulanta, in timp ce era transportat la spital. Mama copilului si sora sa au fost duse la spital dupa ce s-ar fi intoxicat. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in noaptea de marti spre miercuri, politistii…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca in noaptea de marti spre miercuri, politistii au fost sesizati ca un baiat de 11 ani, din comuna Gighera, ar fi decedat intr-o ambulanta, in timp ce se afla in comuna Teasc.”La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei…

- Politistii din Dolj au deschis o ancheta dupa ce un baiat de 11 ani a murit in ambulanta in timp ce era transportat la spital, iar anchetatorii au stabilit ca mama copilului si sora sa au fost duse la spital dupa ce s-ar fi intoxicat, scrie news.ro.

- Pelerinajul anual musulman Hajj in Arabia Saudita a fost marcat de o tragedie pentru pelerinii iordanieni, dupa ce 14 persoane din Iordania au pierit in cursul acestui eveniment religios. Potrivit Ministerului iordanian de Externe, cel puțin șase dintre aceștia au decedat din cauza caldurii extreme…

- 5 barbați cu varste cuprinse intre 43 și 57 de ani au ajuns la spital, sambata, intoxicați, dupa ce au spalat oile de la o ferma din Moșoaia, județul Argeș, cu o substanța chimica impotriva scabiei. Mai mult de 50 de oi au murit.

- Tragedie intr-un sat din Bistrița-Nasaud. Un copil de 16 ani a murit, dupa ce intreaga sa familie a ajuns, saptamana trecuta, la spital. Mama, tatal și copilul s-ar fi intoxicat cu o substanta antiparazitara folosita la animale, scrie Agerpres. Polițiștii fac verificari in acest caz.

- Tragedie intr-o familie din Caraș Severin. O fetița de doar 10 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce mama ei a folosit in locuința o substanța periculoasa pentru a scapa de purici. Micuța ar fi inceput sa se simta rau, așa ca parinții au sunat la 112.