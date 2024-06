Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Botoșani: Un copil de un an a fost lovit mortal de mașina condusa de tatal sau. S-a intamplat joi in comuna Vorniceni, județul Botoșani, unde un copil de doar un an a murit dupa ce a fost lovit de mașina condusa de tatal sau. Accidentul s-a petrecut in curtea locuinței familiei, in timpul…

- La data de 12 mai in jurul orei 23:55, Poliția Municipiului Radauți a fost sesizata ca pe raza localitații Cajvana a avut loc un accident rutier soldat cu o victima. Echipa operativa s-a deplasat la fața locului și a constatat ca la data de 12.05.2024, ora 23.40, in timp ce un barbat de 21 ani […]…

- Un autoturism a fost lovit, sambata dimineața, de trenul Curtici-București, dupa ce șoferul nu s-a asigurat la o trecere la nivel cu calea ferata, anunța... The post Trenul Curtici-București a lovit un autoturism. O persoana din mașina a murit, iar alți pasageri sunt raniți in accidentul dintre Voila…