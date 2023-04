Stiri pe aceeasi tema

- Trupurile a șase persoane au fost recuperate joi din raul Sf. Lawrence, din apropierea frontierei dintre Canada și SUA. Victimele proveneau din doua familii – una de origine romana cu pașapoarte canadiene, iar cealalta indiana, anunța AFP.

