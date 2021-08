Stiri pe aceeasi tema

- Un doljean a ajuns, marti, in arest, dupa ce i-a dat cu scaunul in cap sotiei sale. Barbatul are 45 de ani si nu este la prima abatere de acest gen. De anul trecut, sotia sa a indurat mai multe batai de la acesta, iar pentru patru dintre acestea a depus plangeri la politie, pe care ulterior si le-a…

- DOSAR PENAL pentru violența in familie: Ordin de PROTECȚIE provizoriu emis fața de un „barbat” din Unirea ce și-a agresat soția DOSAR PENAL pentru violența in familie: Ordin de PROTECȚIE provizoriu emis fața de un „barbat” din Unirea ce și-a agresat soția Polițiștii din Unirea au emis un ordin de protecție…

- Un barbat din Galda de Jos a fost reținut de Poliție, fiind cercetate pentru violența in familie si amenintare. Acesta și-ar fi agresat si amenintat sotia, iar femeia a avut nevoie de cateva zile de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Alba, duminica, 25 iulie, polițiștii Sectiei 1 Politie Rurala Galda…

- Violența in familie atinge cote maxime in Romania, astfel ca in fiecare zi se inregistreaza tot mai multe victime in urma batailor și a crimelor manifestate in cuplu. Un caz șocant a avut loc in comuna Tortoman, la 50km de Constanța, acolo unde o femeie a fost ucisa cu salbatacie de soțul sau. Cel care…

- Un baiat a ajuns de mai multe ori la spital, din cauza vecinului și a pasiunii sale, albinele. Barbatul a fost obligat de catre magistrați sa plateasca daune morale in valoare de 1.000 de euro. Judecatorii au admis cererea formulata de Alexandru M., impotriva lui Ion Prodan. Necaz dupa necaz intr-o…

- In urma probatoriului administrat, duminica, 4 iulie, organele de cercetare penala din cadrul Postului de Poliție Stramtura au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 38 de ani din localitate, sub aspectul comiterii infracțiunilor de amenințare, violența in familie, lipsire de libertate in…

- Un barbat din Santimbru și-ar fi agresat și amenințat, cu moartea, soția. Polițiștii din Galda de Jos au emis un ordin de protecție asupra acestuia. De asemenea, s-a ales și cu dosar penal pentru violența in familie și amenințare. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 mai 2021, in orei 18.30, polițiștii…