- Sfarșit tragic pentru un copil de numai 13 ani. Din primele informații, acesta a pierit dupa ce s-a inecat intr-o balta din zona unui baraj din județul Dolj Un copil in varsta de 13 ani a murit inecat, in seara zilei de 1 iunie, intr-o balta din zona barajului Castranova din judetul Dolj, potrivit news.ro.…

- Un copil in varsta de 13 ani a murit inecat, in seara zilei de 1 iunie, intr-o balta din zona barajului Castranova din judetul Dolj. Trupul baiatului a fost gasit, insa era prea tarziu pentru a putea fi salvat. Politia anunta, duminica, deschiderea unui dosar penal in cadrul caruia se fac cercetari…

- Potrivit declarațiilor facute de prietenii tanarului care a murit dupa ce a fost spulberat de o mașina pe o șosea din Suceava, victima și șoferul se cunosteau. Barbatul care a murit ar fi participat la o petrecere care s-ar fi ținut in locuința celui care l-a accidentat mortal.

- Tragedie intr-o familie din Oraștie! O fetița in varsta de numai 4 ani, care ar fi traversat o strada printr-un loc nepermis, a fost lovita de un autoturism. Din nefericire, micuța a decedat ulterior la un spital din Timișoara.

- Tragedie la o stana, in Dolj. Un copil in varsta de numai de doi ani a murit dupa ce a baut o substanța toxica. In urma acestui incident, oamenii legii au deschis dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa.

- Caz șocant in Timiș! Un baiat in varsta de 16 ani a murit dupa ce a facut o criza de inima, in timpul unui meci de fotbal cu prietenii, in Timiș. Colegii lui au sunat la 112, insa operatoarea nu a trimis ambulanța de la primul apel, crezand ca este vorba de o gluma. Salvatorii ar fi ajuns la fața locului…

- Se fac cercetari in Prahova, dupa ce un barbat a cazut de la o inalțime de opt metri și a murit, in timp ce pe un șantier dintre autostrazile A3 și A7, pe raza comunei Dumbrava. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat despre faptul ca…

- Doi copii au fost gasiti morti intr-o casa dintr-o comuna din Dolj, luni dimineata. Cel mai probabil ei s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj au anuntat ca o persoana a sunat luni dimineata, la 112 si a anuntat ca intr-o casa din comuna Desa…