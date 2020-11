Tragedie inimaginabilă: Incendiu la secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț A fost raportat un incendiu la Spitalul Județean Neamț, la Secția ATI. Potrivit unor suirse, este vorba de un incendiu serios care a determinat deja evacuarea pacienților din secție . Mai multe autospeciale ISU Neamț s-au indreptat deja spre locul faptei. Potrivit unor surse din cadrul ISU in ATI ar fi fost 8 pacienți la debutul incendiului. The post Tragedie inimaginabila: Incendiu la secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț appeared first on Stiri Neamt . Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

