Tragedie în ziua de Crăciun. Un polițist cercetat pentru corupție s-a sinucis "Sambata, in jurul orei 17.00, IPJ Bacau a fost sesizat prin 112, de catre o femeie de 46 de ani, din Darmanești, despre faptul ca, soțul sau ar fi incercat sa se sinucida cu arma de autoaparare pentru care este deținator legal. La fața locului s-a deplasat un echipaj Smurd care a efectuat manevre de resuscitare, insa barbatul a fost declarat decedat. Din primele verificari efectuate s-a stabilit ca, barbatul in cauza era polițist la Formațiunea Rutiera din cadrul Poliției orașului Darmanești, din anul 2011. La momentul utilizarii armei asupra sa, acesta se afla singur la domiciliu. La data… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre politistii din Darmanesti cercetati pentru ca ar fi luat mita de la soferi s-a sinucis, sambata, cu o arma de autoaparare pe care o detinea legal. Din 17 decembrie el era in arest la domiciliu.

- Un politist in varsta de 46 ani, din orasul Darmanesti, s-a sinucis, sambata, cu o arma pe care o detinea legal, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul principal Catalina Paduraru.

- Un barbat a incercat sa se sinucida cu arma pe care o deține , in mod lega, la Darmanești. Astazi, in jurul orei 17.00, IPJ Bacau a fost sesizat prin 112, de catre o femeie de 46 de ani, din Darmanești, despre faptul ca, soțul sau ar fi incercat sa se sinucida cu arma de autoaparare pentru…

- Tragedie de Craciun, la Darmanești, județul Bacau, unde un polițist aflat in arest la domiciliu s-a sinucis cu pistolul personal In aceasta dupa-amiaza, agentul șef Mihai Bindileu s-a impușcat in inima cu o arma pe care o deținea și care, potrivit... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 10.940.216 teste RT-PCR și 5.763.193 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.372 de teste RT-PCR (2.733 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.639 la cerere) și 14.325 de teste rapide antigenice.…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Argeș. George, un adolescent din comuna argeșeana Leordeni, s-a sinucis la 16 ani. Baiatul a fost gasit chiar de tatal sau, spanzurat in curte. La doar doua zile de la prima tragedie, bunica tanarului a murit si ea de durere pentru ca si-a pierdut nepotul. Femeia…

- Polițiștii din Alba Iulia s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul ca, un barbat, de 43 de ani, din Alba Iulia, ar fi incalcat masura izolarii la domiciliu, dispusa ca urmare a diagnosticarii cu virusul SARS – CoV2, pentru o perioada de 14 zile, din data de 31 octombrie 2021. Cercetarile sunt continuate,…

- Doua persoane au murit si o a treia a fost accidentata dupa ce un spectator a cazut de la etajul al saptelea al unei sali de concerte din Suedia peste publicul reunit la parterul cladirii, a anuntat miercuri un purtator de cuvânt al Politiei din orasul Uppsala, citat de CNN și BBC.Incidentul…