Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat la ieșirea din Timișoara, in urma unui grav accident rutier. Un barbat de 50 de ani a murit, alți doi oameni sunt raniți. Din primele informații, șoferul care a decedat a intrat cu mașina pe contrasens si a lovit un alt autoturism, aproape de intrarea in Timisoara, venind…

- O mașina condusa de un tanar de 21 de ani din Bistrița s-a rasturnat in afara parții carosabile, iar in urma impactului s-a facut praf. Evenimentul s-a pentrecut pe un Drum Comunal din Cepari. In aceasta zi, polițiștii au intervenit la un eveniment produs in Cepari. O mașina condusa de un tanar de 21…

- Tragedie fara margini in județul Alba! Un barbat in varsta de 49 de ani a murit pe loc, dupa ce autoturismul in care se afla a ajuns pe contrasens și s-a izbit puternic de o alta mașina. Impactul a fost unul puternic, iar autoturismul care a ajuns pe sensul opus s-a rasturnat de mai multe ori pana s-a…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 79/A, intre Chișineu-Criș și Socodor. „In dupa-amiaza zilei de 31 octombrie, in jurul orei 13,35, un barbat de 47 de ani, din Chișineu-Criș, in timp ce conducea un autoturism pe DN 79/A, dinspre Chișineu-Cris spre Socodor, la km. 106 a patruns…

- ACCIDENT RUTIER la Cunța: O persoana INCARCERATA, dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul in afara parții carosabile ACCIDENT RUTIER la Cunța: O persoana INCARCERATA, dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul in afara parții carosabile Un accident rutier a avut loc luni, 25 octombrie, pe DN1, pe raza localitații…

- La 22.10.2021, in jurul orelor 07.30 , un barbat de 30 ani din Campulung Moldovenesc, a condus autoturismul pe DN17, in afara localitații Bucșoaia, avand directia de deplasare Frasin catre Gura Humorului si din cauza ca nu a pastrat o distanta suficienta in mers fata de autoturismul condus de un barbat…

- ACCIDENT rutier la Arieșeni. Un barbat a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile Un accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza in localitatea Arieșeni. Un barbat a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile. Potrivit IPJ Alba, un autoturism s-a…

- FOTO| ACCIDENT rutier pe DJ 107, la Sancel. Un barbat, ranit dupa ce a intrat cu mașina intr-un gard ACCIDENT rutier pe DJ 107, la Sancel. Un barbat, ranit dupa ce a intrat cu mașina intr-un gard Un accident rutier a avut loc sambata, 11 septembrie, in jurul orei 13.20, pe DJ 107, in raza localitații…