- Trupul neinsufletit al copilului de noua ani din Urechesti, disparut in urma cu patru zile de acasa, a fost gasit de politisti, joi seara, pe malul unei balti de pescuit din comuna Gugesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "Joi, in jurul orei 20,00, politistii…

- Actorul Andrei Nedelea a murit, la doar 26 de ani, din cauza unor complicații aparute in urma unui transplant renal. Tanarul actor fusese supus unui transpart renal, insa starea i s-a agravat dramatic in ultima vreme, dupa ce a facut o infecție serioasa la plamani. Nedelea era internat la clinica de…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 6.00, o femeie care a nascut, fondul depresiei post natale, s-a aruncat de la etajul al patrulea al Maternitații „Cuza Voda“. UPDATE: „Femeie in varsta de aproximativ 33 ani, lehuza, nascuse pe data de 12 februarie. Medicii au incercat timp de o ora sa o resusciteze…

- La data de 13.02.2020, polițiștii locali aflați in timpul serviciului s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul pe un teren viran situat pe DJ 204, la ieșirea din municipiul Focșani, in zona „Onasis”, sunt depozitate reziduri menajere, moloz și gunoi de grajd. In urma activitaților specifice desfașurate…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din Brașov s-a aruncat, joi dimineața, de la etajul 10 al unui bloc, ținandu-și in brațe copila de cateva luni. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva, transmite Mediafax.

- Un baiețel in varsta de 12 ani s-a stins din viața dupa ce a fost omorat fara urma de remușcare de prietenul sau, tot minor. Motivul pentru care copilul a recurs la gestul teribil este unul absolut șocant.

- La data de 6 ianuarie a.c., ora 12.20, polițiștii din Marașești au fost sesizați de o femeie din localitate, cu privire la faptul ca in data de 3 ianuarie a.c., nepoata sa, o minora de 15 ani ar fi plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. In urma activitaților specifice efectuate cu operativitate…