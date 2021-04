Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

- Politistii efectueaza, luni, 24 de perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la persoane si firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitati de colectare si reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deseuri de ambalaje. Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii…

- Noi proteste au loc in București fața de restricțiile impuse de autoritați. Peste o mie de oameni s-au adunat, sambata, in Piata Universitatii și in Piața Revoluției. Numarul participantilor la manifestatia din Piața Universitații este de circa o mie. Oamenii au vuvuzele si steaguri tricolore si striga…

- Romanii au ieșit din nou in strada in București și in cateva orașe din țara, pentru a cincea seara consecutiv. Joi, la ora 19.00, cateva sute de bucureșteni se adunasera deja in Piața Universitații. Oamenii au spus ca nu-și mai doresc restricții și nici ca libertatea lor sa fie limitata in vreun fel.…

- Polițistii au facut, vineri dimineața, șase perchezitii in Ilfov si Bucuresti, unde au fost cautate mai multe persoane suspectate de decontari ilegale de la Casa de Asigurari de Sanatate Ilfov. “In urma perchezitiilor si activitatilor de verificare, politistii au ridicat documente de evidenta privind…

- Un student de 23 de ani din București s-a aruncat de pe caminul in care locuia, dupa 3 ore in care a stat pe acoperiș și a vorbit cu un psiholog și cu negociatorii trimiși la fața locului. Conform Antena 3, la fața locului se afla cel puțin o ambulanța, dar salvatorii nu reușisera sa […] The post FOTO/Dupa…

- De luni, directorii unitaților de invațamant și profesorii vor avea in sarcina respectarea tutror masurilor impuse prin ordinul comun al Ministerelor Educației și Sanatații privind normele sanitare in timpul desfașurarii orelor de curs. Totul trebuie sa fie ca la carte, mai ales ca prefectul Capitalei…