Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, un barbat si o femeie, au murit în urma unui accident produs luni pe DN7, la Calimanesti, între un autoturism si un TIR, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea. Traficul…

- Un barbat a murit intr-un accident de circulatie care a avut loc miercuri seara in apropierea localitatii Pestisu Mare, pe soseaua care face legatura intre municipiile Deva si Hunedoara, victima aflandu-se pe locul din dreapta al unei masini care a lovit un copac si s-a rasturnat apoi in afara partii…

- F. T. Este greu sa scrii si, mai ales, sa tragi vreo concluzie despre ce s-a intamplat in noaptea de luni spre marti la Cocorastii Colt! Este greu, fiindca un om a murit! Tocmai de aceea amintim doar ceea ce scriu reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova intr-un comunicat de…

- Doi tineri, in varsta de 19 și 22 de ani, și o tanara de 18 ani au ajuns la spital sambata noapte. Un al patrulea tanar, in varsta de 18 ani, și-a pierdut viața, potrivit realitateadebistrita.net .La locul accidentului produs in jurul orei 22.30 au intervenit un echipaj de pompieri un echipaj de prim…

- Doi tineri, in varsta de 19 și 22 de ani, și o tanara de 18 ani au ajuns la spital sambata noapte. Un al patrulea tanar, in varsta de 18 ani, și-a pierdut viața, potrivit realitateadebistrita.net .La locul accidentului produs in jurul orei 22.30 au intervenit un echipaj de pompieri un echipaj de prim…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani a demarat, joi, o ancheta in cazul baietelului de trei ani si jumatate decedat la scurt timp dupa ce a fost preluat de ambulanta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, politistii s-au autosesizat…

- UPDATE – Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani a demarat, joi, o ancheta in cazul baietelului de trei ani si jumatate decedat la scurt timp dupa ce a fost preluat de ambulanta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, politistii s-au…

- Șoferul unei ambulante private din judetul Cluj care transporta o pacienta la Galati a fost sanctionat cu amenda si retinerea permisului de conducere dupa ce a fost depistat de radar conducand cu peste 140 de km/h pe DN2D, in afara localitatii Bolotesti, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie…