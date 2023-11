Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident in aceasta dupa-amiaza, in apropierea localitații Maderat, din judetul Arad, unde un barbat a fost prins sub un utilaj agricol. Pompierii militari aradeni au intervenit la fata locului inclusiv cu un elicopter SMURD si au asistat inca un barbat ranit aflat in tractor. In jurul orei 15:45,…

- O tragedie a avut loc seara trecuta in Cluj-Napoca pe strada Fabricii de Zahar, unde un barbat a fost lovit de un tren, fiind declarat decedat. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați in urma cu puține momente sa intervina in apropiere de strada Fabricii de Zahar, langa…

- O mașina a luat foc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:00, pe autostrada A1, la Arad. Este a doua mașina distrusa de flacari astazi pe A1, dupa dupa cea din zona localitații hunedorene Turdaș. „Un echipaj de stingere al Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit pe breteaua de urcare pe A1 in…

- O casa de lemn din Petrila, judetul Hunedoara, a fost cuprinsa de flacari noaptea trecuta. Pompierii din Petrosani, cu sprijinul voluntarilor din localitate, au intervenit de urgenta si au reusit sa stopeze propagarea incendiului la alte cladiri din apropiere. Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit…

- Un accident grav s-a produs joi pe DJ 709, șoseaua care leaga Aradul de localitatea Horia. Mai multe persoane au ramas incarcerate dupa ce o camioneta și un autoturism s-au ciocnit. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu o autospeciala pentru descarcerare,…

- Un tanar de 21 de ani cu cetațenie germana, a murit intr-o gara din vestul țarii. Tragedia s-a petrecut luni noapte, cu putin inainte de miezul noptii. Tanarul turist s-ar fi urcat pe vagonul unui tren, dorind sa-si faca un selfie, insa a atins cablurile electrice sub tensiune si s-a electrocutat,…

- Un barbat a murit joi dupa amiaza, dupa ce a fost injunghiat chiar de fiica lui. S-a intamplat in comuna bihoreana Ineu. Un echipaj SMURD... The post Crima in vestul țarii! Un barbat a murit injunghiat de propria fiica appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Trupul carbonizat al unui barbat de 64 de ani a fost gasit intr-o casa din comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț, afectata de un incendiu in noaptea de luni spre marți. Cauza probabila de producere a incendiului a fost fumatul, susțin pompierii.