- Un barbat in varsta in 43 de ani s-a inecat luni, in mare, in Eforie Nord, el fiind scos din apa inconstient, iar cadrele medicale au efectuat manevrele de resuscitare, fara succes insa. Acesta este al doilea caz de inec de pe litoral din acest an. In urma cu doua saptamani, un militar si-a pierdut…

- Astfel, luni, 28 mai, doi barbați au ținut morțis sa faca o baie la Eforie, in zona hotelului Europa, și au fost luați de curenți, scrie replicaonline.ro. Niște persoane aflate la fața locului au intervenit imediat și au reușit sa-i aduca la mal. Din pacate, unul dintre ei a murit, chiar daca s-a…

- Cateva zeci de mii de turisti au ajuns in minivacanta de Rusalii, pe litoralul romanesc, unde jumatate din locurile de cazare disponibile au fost ocupate. Cei mai multi au ales statiunea Mamaia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un militar in vȃrsta de 24 de ani din judetul Arges s-a inecat in mare, marti dupa-amiaza, in municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, cadrele medicale au fost solicitate sa int...

- Un militar in vȃrsta de 24 de ani din judetul Arges s-a inecat in mare, marti dupa-amiaza, in municipiul Constanta. Cadrele medicale care au ajuns la locul incidentului au incercat zeci de minute sa il resusciteze, in cele din urma fiind declarat decesul.Potrivit reprezentantilor Serviciului…

- Comisarii CJPC Constanta au luat cu asalt statiunile de pe litoralul de la Marea Neagra. Astfel, mai multe tonete si remorci din Mamaia, Vama Veche si Eforie Nord au fost inchise temporar sau au primit sanctiuni.Inspectorii au descoperit multa mizerie, alimente depozitate in conditii improprii si instrumente…

- La hotelurile de doua si trei stele, preturile incep de la 100 - 150 lei/ persoana/ noapte in Eforie, Neptun ori Mamaia, preturi ce pot include mic dejun sau chiar demi-pensiune. Tot pentru 100 de lei de persoana pe noapte poate fi inchiriat un apartament in Constanta sau in nordul statiunii Mamaia,…

- Zeci de mii de turisti vor veni, incepand cu acest weekend, in statiunile de pe litoralul romanesc. Si cum marea atrage precum un magnet, cu siguranta vor fi temerari care se vor aventura valuri. Este bine de stiut, insa, ca apa va fi destul de rece, iar salvamarii nu se vor regasi pe toate plajele.…