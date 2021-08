Avionul s-a prabușit, dintr-un motiv necunoscut, cand tocmai iși descarca apa pentru a stinge un incendiu in regiunea Kahramanmaras din sudul țarii. Ministerul rus al Apararii a anunțat ca un avion destinat stingerii incendiilor, aparținand armatei ruse, s-a prabușit, sambata, 14 august, in Turcia, unde intervenea pentru stingerea unui incendiu. Opt morți Ministerul a anunțat […] The post Tragedie in Turcia. Un avion rusesc pentru stingerea incendiilor s-a prabușit, nici un supraviețuitor first appeared on Ziarul National .