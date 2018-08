Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit, iar alti doi, de 16, respectiv 17 ani sunt raniti grav, in urma unui accident produs in timpul noptii de vineri spre sambata, intre localitatile Cataloi si Nalbant, judetul Tulcea, de baiatul de 17 ani, care conducea masina chiar daca nu avea permis.

- Tragedie in județul Braila! Un baiat de 16 ani a murit in urma unui accident care a avut loc in Faurei. Șoferul vinovat fiind un tanar baut și fara permis de conducere, care a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe drum. Dupa accident, acesta a fugit de la fața locului, fiind gasit de […] The…

- Tragedie in județul Timiș! Trei persoane si-au pierdut viata in judetul, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si s-a izbit violent de un TIR. Victimele, doi barbati si o femeie, au ramas prinse intre fiare si a fost nevoie de interventia echipajelor de la descarcerare. Din nefericire, cei trei…

- La data de 07 iulie 2018, ora 19.17, politistii din cadrul Poliției Municipiului Aiud au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Vasile Lucaci din satul Ciumbrud, judetul Alba. Politistii din cadrul Poliției Municipiului Aiud – Compartimentul Rutier și Biroul Ordine Publica…

- Un microbuz in care se aflau șase persoane a intrat in parapet. Șoferul a calcat prea tare accelerația și nu a respectat nici condițiile de drum. A pierdut controlul volantului și a facut accident. O persoana proiectata prin parbriz care era conștienta, șoferul și pasagerul din dreapta au scapat doar…

- Un barbat in varsta de 70 de ani este cercetat penal dupa ce, in timp conducea fara permis si sub influenta alcoolului un autoturism, in comuna Putineiu, nu a acordat prioritate de trecere unei alte masini s...

- Accident cumplit intre un autobuz si un automobil! Un tanar a murit, iar alti doi sunt in stare grava.foto Un tanar a murit, iar alti doi au fost grav raniti intr-un accident produs pe un drum din Schitu Golesti, judetul Arges, conform observator.tv. Un autoturism in care se aflau trei oameni si care…