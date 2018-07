Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii ISU Tulcea au fost alertați sa intervina pentru cautarea și recuperarea a patru persoane, intre care doi minori, luate de apele umflate ale unui parau. Doua dintre victime, un copil și o femeie, au fost gasite insa nu au mai putut fi salvate.

- O persoana a murit, iar alte doua au ajuns duminica la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pentru ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier produs pe E85, la Patrauti, transmite Agerpres.ro. Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate trei autoturisme. Toate victimele se aflau intr un…

- Un avion cargo militar american s-a prabusit miercuri cu noua persoane la bord in Georgia (sudul SUA), in timpul ultimului sau zbor, inainte de a fi scos din uz dupa 50 de ani de activitate, relateaza joi France Presse, citand surse oficiale, scrie agerpres.ro. 'Confirmam ca noua persoane se…

- Tragedie in urma cu putin timp in Maramures. Remorca unui trator s a rasturnat peste mai multe persoane din Sighetu Marmatiei, transmite Antena3.ro. "Din informatiile pe care le avem la aceasta ora, nu au fost prinse toate trei sub remorca. Era vorba despre doua adulti si trei copii, cu varste cuprinse…

- Tragedie în Delta! O femeie de 36 de ani este data disparuta în urma unui accident în care a fost implicata o ambarcatiune si este cautata de pompieri și de polițiștii de frontiera.

- O femeie a murit sambata, in urma unui accident petrecut pe DN 5, pe sensul de mers București – Giurgiu. In urma accidentului, doua persoane au mai fost ranite, iar una dintre ele a fost dusa cu elicopterul SMURD la spital. Potrivit informatiilor oferite de IPJ Giurgiu, o tanara de 40 de ani, aflata…

- Momente de groaza pentru mai multi clienti ai unui supermarket din Caransebes care au fost atacati cu o seringa de o femeie. Suspecta i a intepat pe oameni in timp se plimbau pe la rafturi. Speriati, oamenii au alertat paza. Agentii au reusit s o imobilizeze pe femeie chiar cand incerca sa paraseasca…