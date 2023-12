Stiri pe aceeasi tema

- Partida de fotbal Granada - Athletic Bilbao din prima divizie spaniola a fost suspendata duminica dupa doar 18 minute de joc efectiv si aproape o ora de intrerupere, ca urmare a mortii unui suporter in tribune.

- Atacantul ghanez Raphael Dwamena, fost jucator al echipelor spaniole Levante si Zaragoza, a incetat din viata sambata, 11 noiembrie, in timpul unui meci din prima liga a campionatului de fotbal al Albaniei.

- Clubul englez de hochei pe gheata Nottingham Panthers a anuntat ca americanul Adam Johnson, in varsta de 29 de ani, a murit dupa ce s-a accidentat in timpul unui meci disputat sambata, informeaza AFP. „Nottingham Panthers regreta sa anunte ca Adam Johnson a decedat in mod tragic in urma unui accident…

- Un muncitor care lucra la Cariera Rosia, apartinand CE Oltenia, a murit vineri in timpul unor lucrari de revizie, imprejurarile in care s-a produs accidentul urmand sa fie verificate de Corpul de control al Ministerului Energiei.”In data de 20.10.2023, la Cariera Rosia, unul dintre angajati a decedat.…

- O tanara de 16 ani a murit in timpul unei petreceri pe care a organizat-o intr-un apartament din Ploiești. Polițiștii anunța luni ca fac cercetari in cadrul unui dosar penal deschis pentru ucidere din culpa.

- Tragedie in Italia. Un avion militar s-a prabușit peste o mașina la un miting aviatic, iar o fetița de 5 ani a murit, scrie Digi24. Un avion militar italian s-a prabușit pe 16 septembrie in timpul unui show aviatic la Torino (nord-vestul Italiei), lovind o masina si omorind o fetita in virsta de cinci…

- Erick Rodriguez, 49 de ani, secundul lui Claudio Vivas la naționala Costa Ricai, a inceput sa se simta rau in cursul zborului spre Croația și a fost internat la Amsterdam, unde a decedat marți, in timp ce ”Los Ticos” disputau un amical cu reprezentativa Emiratelor Arabe Unite (1-4). „Am aflat in prima…