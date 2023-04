Tragedie în timpul unui meci din Bundesliga: un suporter a murit pe stadion Un suporter a murit, sambata, in timpul meciului Schalke 04 – Bayer Leverkusen, scor 0-3, din etapa a 26-a a Bundesligii, anunța news.ro. Schalke 04 a precizat, intr-un comunicat, ca partida a fost umbrita de “o urgenta medicala” in tribuna. “Fanii ambelor echipe au ramas tacuti in semn de respect, dupa ce echipa medicala a intervenit pentru fanul respectiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

