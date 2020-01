Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Mexic au convenit un plan de a combate traficul ilicit de arme, droguri si bani, a anuntat joi guvernul mexican, dupa intrevederi intre procurorul general american William Barr si oficiali din Ciudad de Mexico, relateaza Reuters. Cele doua tari vecine au cazut de asemenea de acord sa…

- Un lingou de aur descoperit intr-o cladire, nu departe de centrul capitalei Ciudad de Mexico in 1981, facea parte din prada de razboi obtinuta in 1520 de conquistadorii spanioli ai lui Hernan Cortes, potrivit unui studiu publicat vineri si citat de AFP, potrivit Agerpres.Originea lingoului…

- Atac armat in apropierea Palatului Prezidențial din Ciudad de Mexico. Patru oameni au murit și alți doi au fost raniți in acest incident, informeaza Reuters, citat de b1.ro.Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador nu se afla in acel moment in cladirea oficiala.

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer (3 ATP) l-a invins pe germanul Alexander Zverev (7 ATP) in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-2, intr-un meci demonstrativ care a avut loc sambata la Ciudad de Mexico. Potrivit organizatorilor, nu mai putin de 42.517 persoane au asistat la aceasta confruntare,…

- Roger Federer si Alexander Zverev au fost protagonistii unui meci demonstrativ de tenis, la Ciudad de Mexico, in cadrul caruia s-a doborat recordul de audienta al o partida din sportul alb. 42.517 oameni au participat la eveniment. Partida s-a incheiat 3-6, 6-4, 6-2 in favoarea lui Roger Federer.…

- Noile sanctiuni ale SUA impotriva Cubei, care nu permit companiilor sale aeriene de stat sa inchirieze avioane, au determinat operatorul Cubana de Aviacion sa isi suspende miercuri legaturile cu Mexic, Venezuela si o parte din Caraibe, relateaza AFP, potrivit Agerpres."In urma ultimelor masuri…

- Fuckup Nights propune timișorenilor o intalnire in care sa sarbatoreasca eșecul impreuna, joi, 31 octombrie, de la ora 19, la AMBASADA. „De Halloween, Fuckup Nights ne propune sa dam piept cu spiritele eșecurilor care ne bantuie existența și sa le imblanzim cu mult curaj și umor”,…