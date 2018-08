Stiri pe aceeasi tema

- Interventie neobisnuita marti seara, satul Jupani, comuna Traian Vuia. Trei barbati au murit dupa ce au vrut sa curete o fantana. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Banat au intervenit marți cu o autospeciala cu modul de descarcerare și doua autospeciale de serviciu, un…

- Cei trei barbați cazuți intr-o fantana in comuna Traian Vuia, județul Timiș, au fost declarați decedați. Este vorba de un tanar de 25 de ani, de tatal sau in varsta de 54 de ani și un vecin, de 36 de ani. (Promotiile zilei la monitoare) Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș,…

- Lucratorii de la ISU Timiș au fost solicitați, marți seara, sa intervina in localitatea Jupani, din arealul comunei Traian Vuia... The post Tragedie fara margini intr-un sat timișean. Trei barbați au murit dupa ce au cazut intr-o fantana. UPDATE appeared first on Renasterea banateana .

- Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru salvarea a trei persoane cazute intr-o fantana din comuna Traian Vuia, județul Timiș. Reprezentanții ISU spun ca cele trei persoane sunt inconstiente, scrie Mediafax.Reprezentanții ISU Timiș au declarat, pentru MEDIAFAX, ca incidentul s-a produs…

- Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru salvarea a trei persoane cazute intr-o fantana din comuna Traian Vuia, judetul Timis. Reprezentantii ISU spun ca cele trei persoane sunt inconstiente.

- Lucratorii de la ISU Timiș au fost solicitați, marți seara, sa intervina in localitatea Jupani, din arealul comunei Traian Vuia... The post Operațiune de salvare a trei barbați cazuți intr-o fantana, in Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Imagini cutremuratoare-Tragedie pe sosea. Trei persoane au murit intr-un accident cumplit.foto Trei persoane au murit dupa ce un sofer a patruns pe contrasens si s-a izbit frontal de o autoutilitara, la ieșire din Belinț, judetul Timis. La ieșire din Belint spre Lugoj, un autoturism Dacia Logan condus…

- Tragedie intr-o localitate din județul Timiș, dupa ce un tanar de 23 de ani și-a prins mana intr-un tocator de cereale. La accident a intervenit și elicopterul SMURD, insa medicii nu au mai avut ce face pentru a-i salva viața. S-a intamplat in localitatea Petroasa Mare, din Timiș, miercuri dimineața.…