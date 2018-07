Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat un inalt responsabil pentru...

- Atentat sinucigaș in Afganistan, unde o bomba a explodat chiar langa o benzinarie. Cel puțin 10 persoane au murit, iar alte patru sunt grav ranite, dupa ce un atentat sinucigas a avut loc in orasul Jalalabad. Bomba a fost detonata langa o statie de alimentare cu carburanti, potrivit oficialilor afgani,…

- Trei persoane au murit intr-un accident petrecut, marti, in judetul Iasi, dupa ce un autoturism a depasit linia continua si s-a izbit violent de alte doua masini care veneau din sens opus.

- Șoferul vinovat de producerea accidentului mortal petrecut vineri seara, la Slatioara, in județul Olt, facea live pe Facebook in momentul impactului cu vehiculul care circula regulamentar din sens opus

- Imagini tragedie imensa: Patru oameni au murit pe loc, iar un al cincilea la spital, in timp ce un copil de opt ani a fost ranit grav.video+foto Patru oameni au murit pe loc, iar un al cincilea la spital, in timp ce un copil de opt ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea…

- Patru oameni au murit pe loc, iar un al cincilea la spital, in timp ce un copil de opt ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de luni spre marti in judetul Timis. Potrivit politistilor, accidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti in satul Pustinis, comuna…

- Tragedie in apropiere de orasul Torino din Italia, unde un tren de pasageri a deraiat dupa ce a lovit in plin un camion blocat la o trecere peste calea ferata. Cel putin doi oameni au murit si 20 au fost raniti. In urma accidentului, locomotiva si trei vagoane s-au rasturnat.

- Un tren de marfa si unul de pasageri s-au ciocnit luni seara, in sudul Germaniei, potrivit operatorului de transport Deutsche Bahn. Cel putin doua persoane au murit si in jur de 14 au fost ranite in urma coliziunii, relateaza Deutsche Welle.