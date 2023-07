Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs in Suceava! Un barbat a murit, joi, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un camion. Tragedia a avut loc pe DN2E, iar medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a-i salva viața șoferului din autoturism.

- Patru persoane, printre care și un minor, au murit joi seara, intr-un accident rutier cumplit in Valcea. Din primele informații se pare ca mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un microbuz și un camion. Impactul a fost atat de puternic incat medicii nu au mai reușit sa le salveze viața.

- Gravul incident rutier s-a produs, joi seara, pe DN 7, in zona Capul Piscului din localitatea Bujoreni, județul Valcea, dupa o coliziune in care a fost implicate un microbuz cu pasageri, o mașina și un camion, cauzata, potrivit martorilor, de o depașire neregulamentara, informeaza Gazeta Valceana.„Din…

- O cisterna si o masina s-au ciocnit, duminica, pe DN 1, in judetul Cluj, iar doua persoane au murit. ISU Cluj a intervenit cu mai multe echipaje la un grav accident rutier petrecut pe raza localitatii Saula, comuna Izvoru Crisului. In accident au fost implicate o autocisterna si un autoturism puternic…

- O femeie și un barbat au murit, duminica dimineața, intr-un accident rutier grav pe drumul dintre Oradea și Cluj-Napoca. Mașina in care se aflau a intrat violent intr-o cutocisterna, motiv pentru care au murit pe loc. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

- FOTO| ACCIDENT rutier pe DN1 intre Sebeș și Sibiu: Doua persoane incarcerate dupa o coliziune intre un camion și un BMW. Trafic BLOCAT FOTO| ACCIDENT rutier pe DN1 intre Sebeș și Sibiu: Doua persoane incarcerate dupa o coliziune intre un camion și un BMW. Trafic BLOCAT Un accident rutier a avut loc…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 5 Iunie 2023, ora 19:30, pe centura municipiului Giurgiu.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc pe DN5 ndash; centura municipiului Giurgiu, unde conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei si s a rasturnat in afara…

- Autoritatile din Buzau au declansat Planul Rosu de Interventie, dupa un accident rutier in care este implicat un autocar cu 32 de persoane. ACTUALIZARE 18:10 – Ultimul bilant transmis de autoritati arata ca 20 de persoane necesita ingrijiri medicale. Acestea se adauga celor doua victime deja preluate…