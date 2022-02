Tragedie în Suceava: Două persoane au murit după ce au căzut cu maşina într-un lac Doua persoane, un barbat și o femeie, au murit dupa ce marți au cazut cu mașina intr-un lac pe raza localitații Liteni, județul Suceava. Pompierii din Suceava au intervenit marți in localitatea Liteni, unde o mașina a ieșit in afara șoselei și a cazut intr-un lac. La fața locului s-a intervenit cu doua autospeciale ale ISU, un autocamion cu barca pneumatica, doua ambulante SMURD și un echipaj SAJ. Conform pompierilor, autoturismul a fost extras la mal. In interiorul mașinii au fost gasite doua persoane, un barbat și o femeie, pentru ambele fiind declarat decesul, relateaza Mediafax. The post Tragedie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au decedat, marti, dupa ce autoturismul in care se aflau a parasit partea carosabila si a cazut intr-o acumulare cu apa pe raza localitatii Liteni, comuna Moara, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a precizat ca la fata locului au intervenit pompierii…

- Doua persoane au decedat, marti, dupa ce autoturismul in care se aflau a parasit partea carosabila si a cazut intr-o acumulare cu apa pe raza localitatii Liteni, comuna Moara, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a precizat ca la fata locului au intervenit pompierii…

- Un autoturism a ieșit, marți, in afara parții carosabile și a cazut intr-o acumulare de apa, in zona unui pod de pe raza localitații Liteni, comuna Moara, județul Suceava. In urma incidentului, cele doua persoane aflate in mașina și-au pierdut viața, informeaza Obiectiv de Suceava . La fața locului…

- Clipe de groaza in Suceva! In aceasta dupa-amiaza, un barbat și o femeie au incetat din viața, asta imediat dupa ce au cazut cu mașina in lac. La fața locului au ajuns echiapejele de salvare, insa, din nefericire, a fost mult prea tarziu pentru cele doua persoane. Cum s-a intamplat totul!

- Doi oameni, o femeie si un barbat, au murit, marti dupa-amiaza, dupa ce au cazut cu masina in care se aflau intr-un lac de pe raza localitatii Liteni, comuna Moara, judetul Suceava, informeaza News.ro . Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Suceava a anuntat ca pompierii au fost solicitati…

- Doua persoane, un barbat și o femeie, au murit dupa ce marți au cazut cu mașina intr-un lac pe raza localitații Liteni, județul Suceava, informeaza Mediafax.Pompierii din Suceava au intervenit marți in localitatea Liteni, unde o mașina a ieșit in afara șoselei și a cazut intr-un lac.La…

- O masina a iesit in afara partiii carosabile, si a cazut intr o acumulare de apa, pe raza localitatii Liteni, comuna Moara, judetul Suceava. Intervin pompierii militari cu doua autospeciale, 1 autocamion cu barca pneumatica si 2 ambulante SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.S a oprit cursul si s a…

- Tragedie in capitala Romaniei. Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce autoturismul in care se afla a cazut in raul Dambovita. Pentru a scoate autoturismul din apa au intervenit echipaje de pompieri, SMURD-ul si mai multi scafandri.