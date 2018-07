Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au fost ranite, între care patru copii, într-un accident rutier produs, duminica seara, în orașul Ovidiu din județul Constanța, de un șofer care a urcat la volan în stare de ebrietate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un autocar cu turisti francezi a fost implicat, joi dimineata, intr-un accident rutier care a avut loc la Sinaia, o persoana dintr-un alt autovehicul care a intrat in coliziune cu autocarul decedand in urma ranilor suferite.

- Accident cumplit in Sibiu! Doua autoutilitare s-au izbit violent pe autostrada Sibiu - Orastie, accidentul soldandu-se cu șase victime. Totul s-a intamplat in dreptul localitatii Aciliu, pe sensul catre Sibiu....

- O masina cu patru tineri s-a scufundat in lacul Ghioroc. O fata a murit, alta e resuscitata. O mașina in care se aflau patru tineri, doi baieți și doua fete a plonjat duminica seara in lacul Ghioroc, din Arad. Masina, un BMW seria 3, era condusa de una dintre fete, care a pierdut controlul volanului,…

- Tragedie fara margini in Coreea de Nord! Peste 30 de turisti chinezi au murit intr-un accident cumplit de circulație. Autocarul in care se aflau a cazut de pe un pod in apele unui fluviu. Incidentul infiorator s-a petrecut in noaptea trecuta. Accidentul a fost confirmat de surse diplomatice din China…

- Turisti chinezi au fost implicati intr un accident grav de transport in Coreea de Nord si exista un mare numar de victime, a precizat luni ministerul de Externe de la Beijing, citat de Reuters si Agerpres.ro Potrivit acestuia, diplomati chinezi au fost trimisi urgent la locul accidentului, care s a…

- Tragedie in județul Timiș, pe șoseaua care leaga Timișoara de Cenad. O femeie de 29 de ani a murit, dupa ce a ieșit in decor cu mașina, iar alte doua pasagere, o fata de 12 ani și alta de 17, au ajuns la spital. Adolescenta de 17 ani iși serba ziua de naștere. Din primele informații transmise de reprezentanții…