- Un oraș din Mississippi aproape a disparut in urma tornadei care a lovit statul american. Suntem devastați, orașul s-a dus, a spus un supraviețuitor, potrivit CNN.Tornada a devastat micul oraș Rolling Fork, Mississippi, in noaptea de vineri spre sambata. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

Bilanțul morților in urma atacului cu rachete rusești care a lovit un bloc de apartamente din orașul Zaporojie, in sudul Ucrainei, a crescut sambata la 11, dupa ce cadavrul unei femei a fost gasit in daramaturi, a anunțat serviciul de urgența al statului, citat de Reuters, scrie Mediafax.

Bilantul persoanelor decedate in urma cutremurului din Turcia si Siria, care duminica dimineata depasea 28.000, risca cel putin sa se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare si coordonator al ajutorului de urgenta, Martin Griffiths, informeaza duminica AFP.

Bilantul cutremurului devastator care a lovit Turcia si Siria se ridica acum la cel putin 12.049 de morti, inclusiv cetateni straini, potrivit autoritatilor. Printre decedati sunt si cetateni straini, informeaza news.ro

Bilanțul cutremurului devastator care a lovit Turcia și Siria a ajuns la cel puțin 9.487 de morți, potrivit autoritaților, citate de CNN, informeaza Mediafax.

Bilanțul deceselor provocate de cutremurele devastatoare de luni a trecut de 7.200 de persoane in Turcia și Siria, potrivit Sky News, transmite Mediafax.

Bilantul morților dupa un atac cu rachete rusești asupra orașului ucrainean Dnipro a crescut luni la 40, iar zeci de persoane sunt inca date disparute, informeaza Rador.

Furtuna de iarna insotita de vanturi polare care matura centrul si estul Statelor Unite de mai multe zile a facut peste 30 de morti si a lasat fara electricitate zeci de mii de americani in ziua de Craciun, informeaza AFP, conform AGERPRES.