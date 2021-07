Stiri pe aceeasi tema

- Fosta handbalista a avut si selectii la lotul national al Romaniei, pe perioada junioratului. Handbalul si sportul romanesc sunt in doliu, dupa disparitia prematura din viata, la numai 34 de ani, a fostei handbaliste Ecaterina Mihaela Draghici, care a jucat, printre alte echipe, la Rapid Bucuresti,…

- Pilotul de raliu Adrian Cernea a decedat, sambata, dupa ce autoturismul in care se afla la competitia de off road de la Slanic Moldova s a rasturnat in raul Oituz. Copilotul a fost salvat.Fostul campion national de off road Adrian Cernea a decedat, sambata, in timpul unei etape a Campionatului National,…

- Tragedie in regiunea Transnistria din Republica Moldova, dupa ce un barbat de 53 de ani și fiul sau, un adolescent in varsta de doar 15 ani, au murit loviți de trasnet. Potrivit Ministerului de Interne de facto din regiunea transnistreana, cadavrele celor doi au fost gasite sub copaci, in apropierea…

- Fosta jurnalista Andreea Budica s-a stins la varsta de 41 de ani dupa ce a suferit un AVC. Ea lucra in prezent copywriter pentru o firma de publicitate. Anunțul trist a fost facut de un fost coleg de breasla, pe rețelele de socializare. „Andreea Budica s-a stins la doar 41 de ani, din cauza unui AVC!…

- Bo, cainele lui Barack Obama, a murit, a anunțat fostul președinte american. Mesajul lui, postat pe rețelele sociale, a atras un val de compasiune din partea internauților. „Familia noastra a pierdut astazi un prieten adevarat și un tovaraș loial. Pentru mai mult de zece ani, Bo a fost o prezența blanda…

- Tragedie in Franța, vineri seara, pe centura de vest a orașului Arras, langa podul Wagnonlieu, unde un cumplit accident rutier a dus la moartea unei soferite de 45 de ani. Femeia a pierdut controlul mașinii și s-a izbit cu viteza de un TIR condus regulamentar de un șofer roman. Din primele cercetari…