- Unul dintre cei mai cunoscuți surferi din lume a sfarșit inecat Brazilianul Marcio Freire era cunoscut drept unul dintre cei mai buni surferi din lume. El s-a inecat joi in timp ce exersa pe valurile uriașe din Portugalia.

- Celebrul surfer Marcio Freire, cunoscut ca „Mad Dog”, a murit in timp ce se antrena pe valuri uriașe in Nazare, Portugalia. In zona se formeaza valuri inalte de peste 20 de metri, potrivit 7news.com.au . Echipele de intervenție aflate pe jet-ski-uri au reușit sa il duca pe plaja pe barbatul de 47 de…

- Șase persoane au murit și doua au fost ranite dupa ce un autobuz de pasageri a cazut de pe un pod și a plonjat intr-un rau din nord-vestul Spaniei, au anunțat duminica serviciile de urgența, citate de Reuters.

- Khalid Al Misslam, un fotojurnalist al postului qatarez Kass TV, a murit in timpul Campionatului Mondial din Qatar. Cauzele decesului acestuia sunt necunoscute, informeaza cotidianul italian Gazzetta dello Sport. „Al Misslam, un cetațean qatarez, a decedat in timpul Campionatului Mondial din Qatar.…

- Este doliu in lumea teatrului romanesc. A murit marea actrița Sanda Toma, la varsta de 88 de ani. Vestea tragica a fost data de Teatrul de Comedie. Aceasta a fost casatorita cu actorii Dan Damian și Mihai Paladescu. S-a remarcat in spectacole celebre, cum ar fi Umbra de Evghenii Șvarț, Troilus și Cresida…

- Sportul romanesc imbraca din nou haine de doliu. Vasile Cojoc, fost campion național la judo, a murit la doar 35 de ani. Vestea a fost anunțata pe site-ul oficial al Federației Romane de Judo. Un fost campion la judo s-a stins din viața la doar 36 de ani O noua tragegie in sportul romanesc! Vasile […]…

- Motociclistul olandez Victor Steeman, care concura in World Supersport 300, a murit din cauza ranilor suferite intr-un accident in weekend in Portugalia, a anuntat marti World Superbikes, scrie Reuters, potrivit Agerpres.Pilotul lui Kawasaki, in varsta de 22 de ani, s-a ciocnit de alt concurent in timpul…

- Un baiat palestinian a murit din cauza unei rani prin impușcare la cateva zile dupa un raid israelian in Cisiordania, potrivit Reuters, relateaza stiripesurse.ro . Un baiat palestinian in varsta de 12 ani a murit luni dupa ce la sfarșitul lunii septembrie a fost impușcat de forțele israeliene in timpul…