- Italia a anuntat ca restrictiile impuse la nivel national pentru limitarea epidemiei de coronavirus vor fi prelungite si dupa sfarsitul saptamanii viitoare, cand ar fi urmat sa expire. Aproape 3.000 de persoane si-au pierdut viata in Italia, aproape la fel de multe ca in China, de unde a inceput epidemia.…

- Espanyol Barcelona a anuntat marti ca sase componenti ai primei echipe au fost depistati pozitiv la noul coronavirus, in urma testelor efectuate in ultimele ore, informeaza agentia EFE.Clubul spaniol de fotbal "blanquiazul" nu a dezvaluit numele celor afectati, insa a precizat ca toti au simptome usoare…

- Incepand de luni, 16 martie, serviciile consulare care presupun prezența publicului in sediile oficiilor consulare romanești de pe teritoriul Spaniei se suspenda pe o perioada nedeterminata, se arata intr-un comunicat postat de Ambasada Romaniei pe siteul MAE . In Spania traiesc peste 800.000 de romani.…

- Spania a anuntat ca, in decurs de 36 de ore, au fost depistate noua cazuri de Covid-19 contagioase, patru in Tenerife, doua in Madrid, doua in Catalonia si unul in Castellon, informeaza televiziunea publica spaniola.

- Autoritatile au anuntat miercuri ca numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la noua in Spania, potrivit La Vanguardia, potrivit Mediafax.Pana acum, au fost confirmate patru cazuri in Tenerife, unul in Madrid, unul in Barcelona si unul in Villareal (Castellon), potrivit La Vanguardia.…

- Sute de turisti au ramas blocati marti intr-un hotel din Tenerife, cea mai mare insula spaniola din Arhipelagul Canare, dupa depistarea unui caz suspect de coronavirus in ziua precedenta, cel al unui cetatean italian care ar putea fi purtator al virusului de origine asiatica, relateaza Reuters si AFP.…

- Targul de Turism al Romaniei, editia de primavara, aduce romanilor dornici de vacante oferte pentru toate gusturile si toate buzunarele, fie ca sunt in tara sau in strainatate, pe plaje exotice, la SPA, fie in calatorii culturale, de aventura sau de business. Daca unii turoperatori vin si…

- Ramas fara contract, dupa desparțirea de formația belgiana Waasland Beveren, fotbalistul francez Rafidine Abdullah, 25 de ani, și-a cautat o noua echipa unde sa joace.Și a gasit chiar doua, cluburile Stade Lausanne Ouchy, din Elveția, și Hercules Alicante, din Spania, anunțand transferul fotbalistul…