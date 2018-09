Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE rutiera în Bulgaria, 15 oameni au murit și alți 27 sunt raniți, dupace un autocar s-a rasturnat sâmbata dupa-amiaza, pe un drum din nord-vestul Bulgariei, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Sofia, citat de AFP și preluat de Agerpres.

- Un autocar cu turiști s-a rasturnat intr-o prapastie, in Bulgaria. Cel puțin 15 oameni au murit și alți 27 au fost raniți in accident. Autoritațile au trimis in zona masive echipe de intervenție. Naționalitatea victimelor nu a fost, deocamdata,...

- Un accident teribil a adus doliul in mai multe familii din Finlanda. Potrivit presei locale, un autocar a lovit mai multe autoturisme, dupa care s-a prabușit de pe un pod. Cel puțin 4 oameni au murit, iar 20 au fost spitalizați. Tragedia s-a produs la Kupio, in estul Finlandei. Martorii au povestit…

- Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite in urma unui accident cumplit produs in raionul Ștefan Voda.Potrivit informatiilor, un autocar de pe ruta Chisinau-Zatoka cu 41 de pasageri la bord s-a ciocnit violent cu un tractor și cu un automobil in care se aflau trei persoane,

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata marti intr-un accident de autocar, in apropiere de capitala Quito, au anuntat serviciile de urgenta din Ecuador, adaugand printre victime se afla si cetateni straini, relateaza AFP preluata de Agerpres. Numarul victimelor a crescut la 23 de morti…

- Doisprezece suporteri ai echipei ecuadoriene Barcelona SC au murit intr-un accident rutier produs, duminica, in timp ce se intorceau de la un meci de prim esalon disputat la Cuenca, relateaza AFP.

- Cumplit accident de circulație in Marea Britanie. Doi oameni au decedat și alți 18 sunt grav raniți in urma unui accident care a avut loc marti in comitatul Cambridgeshire din estul Marii Britanii, in urma ciocnirii dintre un autobuz si un camion, a precizat politia britanica, informeaza...

- Tragedie uriasa pe autostrada A1 Deva – Sebes in aceasta dimineata, in zona localitatii Simeria. Trei oameni au murit pe loc, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Alți patru au fost grav raniți. La cateva minute insa, in timp ce medicii se luptau sa le salveze viața, unul dintre raniti a decedat.…