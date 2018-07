Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au murit in urma unui incendiu produs luni intr-o cladire din statiunea rusa Soci, situata pe litoralul Marii Negre, informeaza site-ul publicatiei The Moscow Times.Serviciile de urgenta din regiunea Krasnodar au anuntat ca incendiul a fost stins dupa aproximativ doua…

- Cel puțin 14 persoane au murit in Japonia in ultimele trei zile, in urma caniculei, la o saptamana dupa inundațiile care au provocat moartea a aproape 200 de persoane, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Temperaturile au ajuns luni la peste 39 de grade Celsius, conform Agenției Japoneze…

- Zece persoane si au pierdut viata si alte 73 au fost ranite ca urmare a deraierii duminica a unui tren de pasageri in regiunea turca Tekirdag nord vest , a anuntat televiziunea publica turca TRT Haber, care citeaza Ministerul Sanatatii, relateaza AFP citata de Agerpres.ro Potrivit TRT Haber, trenul,…

- Japan has been hit by torrential rain and suffered devastating flooding and landslides. More than 60 have been killed with officials warning of worse weather to come. pic.twitter.com/loBWtEsAxT— Channel 4 News (@Channel4News) July 8, 2018 Torrential rain in Japan: Abt 100 people…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte peste 70 au fost ranite intr-un incendiu izbucnit joi dimineata in cel mai mare targ sub cerul liber din capitala kenyana Nairobi, a anuntat un responsabil al Ministerului de Interne al Kenyei, scrie agerpres.ro.