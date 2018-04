Stiri pe aceeasi tema

- O tanara, in varsta de 18 ani, care voia sa devina model a fost ucisa intr-un accident ingrozitor, in timp ce se indrepta catre festivalul Coachella, din SUA. In același incident rutier au fost ranite doua alte persoane. Ginevra Gallone-Latte a fost ucisa in timp ce mașina BMW in care se afla s-a izbit…

- Șoferul unui TIR a avut parte de un sfarșit cumplit in Germania. Targujianul Dani Radulescu a murit, marți, la varsta de 41 de ani, in urma unui accident rutier. Acesta coborase din mașina, pentru a vedea daca are o defecțiune, moment in care ar fi fost lovit de un alt tir condus de un roman.…

- Un accident rutier grav s a petrecut in aceasta dimineata pe soseaua de centura a Bucurestiului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca evenimentul a avut loc in judetul Ilfov, pe DNCB, la kilometrul 25. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si…

- Comunitatea romaneasca din Alessandria, Italia, dar și comunitatea din localitatea Petrești, de langa Sebeș, sunt in doliu dupa ce doua persoane au fost implicate intr-un accident rutier mortal. Este vorba de Valentin Berbece, care chiar ieri a implinit 47 de ani și care a murit pe loc, și fiul sau,…

- Cinci romani au murit, iar alti trei au fost raniti grav in Olanda, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa olandeza, scrie...

- Nicolae Bivolaru, un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni. TRAGEDIE: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger…

- Doi barbati si o femeie si au pierdut viata sambata dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier petrecut la iesirea din municipiul Orastie inspre Sebes, informeaza Antena3.ro. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Huneodara, traficul este blocat…