Sunt carismatici, hazlii și extrem de iubiți de catre publicul de toate varstele, iar sambata, 17 decembrie, vor fi prezenți in Muzeul Satului din Baia Mare. Mircea Bravo și Tanti Lenuța și-au anunțat prezența in cadrul celei de-a XIV-a ediții a evenimentului „Craciun in Maramureș" și promit sa aduca…

- Doi invitati speciali la evenimentul „Craciun in Maramures”. Este vorba despre celebrul Mircea Bravo si Tanti Lenuta din Chinteni. Editia din acest an a evenimentului are loc in 17 decembrie, „Doi invitati speciali si-au anuntat prezenta la eveniment. Mircea Bravo si Tanti Lenuta din Chinteni, cunoscuti…

- Tragedie aseara in apropiere de Sighet. Un sighetean de 57 de ani și-a pierdut viața dupa ce roțile unui autoturism au trecut peste el. La evenimentul rutier petrecut pe DN18, in localitatea Tisa, au ajuns polițiștii din Sighetu Marmației. „In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari…

- Evenimentul „Poveste de Craciun” debuteaza azi, la ora 16.00, in Sighetu Marmatiei, „povestea desfașurandu-se pana in 31 decembrie. Azi se va da start iluminatului ornamental, vor fi aprinse luminițele pe brad, va sosi Moș Nicolae, vor fi concerte de colinde, un recital extraordinar Elena Gheorghe…

- Dupa o cearta aprinsa in familie, un tanar de 32 de ani din Sighetu Marmației a fost atat de suparat pe tatal sau incat a vrut sa-și puna capat zilelor. A fost gasit cu arsuri grave pe corp in gradina din spatele casei. Medicii se lupta sa ii salveze viața. Scandalul dintre cei doi s-a […] Source

- In luna Octombrie 2022, s-a stins din viața Maria Barcan, o indragita profesoara de muzica din localitatea maramureșeana Saliștea de Sus. Maria Barcan s-a nascut la Saliștea de Sus, jud. Maramureș, la data de 18 Mai 1959, studiile liceale le-a realizat la Colegiul Național“Dragoș Voda” din Sighetu Marmației,…

- Tragedie aseara in Sighetu Marmației. Un barbat de 54 de ani din municipiu, aflat intr-un scaun cu rotile electric, a fost lovit mortal de tren. Alarma s-a dat la ora 21.25, in seara zilei de 28 septembrie, fiind anunțați polițiștii postului de poliție TF Sighet despre incident. Accidentul feroviar…

- In perioada 13-15 octombrie la Sighetu Marmatiei se va desfasura Festivalul International de Poezie. In 13 octombrie, incepand cu ora 16.00, la Centrul Cultural Pastoral „Sfantul Iosif Marturisitorul” va avea loc deschiderea festiva a Festivalului „Maramures, un pamant ce se sprijina pe poezie”. Cu…