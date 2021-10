Stiri pe aceeasi tema

- Ceilalți 14 membri ai grupului au fost salvați din masivul caucazian in condiții extrem de dificile. Vorbim despre vant puternic, ninsoare abundenta și temperaturi de minus 20 de grade Celsius. 11 dintre supraviețuitori au fost duși la spital, relateaza HotNews.ro .Povestea alpiniștilor este cutremuratoare.…

- Tragedie la Moldovenești, noaptea trecuta in jurul orei 1 s-a produs un accident in urma caruia un tanar și-a pierdut viața. Din primele informații un tractor s-a rasturnat iar tanarul care-l... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tragedie fara margini intr-un cimitir din Hunedoara! Un barbat in varsta de 54 de ani, muncitor, a murit dupa ce utilajul cu care lucra s-a rasturnat peste el. In cauza, oamenii legii au deschis deja un dosar de urmarire penala pentru savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa.

- Inca un jucator de fotbal a pierit chiar pe gazon, in timpul unui meci. Este vorba despre Alexander Shishmarev, portarul unei echipe din Rusia. Acesta avea 23 de ani. In timpul unui meci amical s-a ciocnit cu un jucator advers, scrie realitateasportiva.net. Potrivit Russia Today, portarul a sarit dupa…

- Tragedie in Rusia. Noua bolnavi de COVID-19 au murit sufocați intr-un spital, dupa ce o conducta de oxigen s-a defectat, au anunțat agențiile de presa ruse. Conform autoritaților, bolnavii erau intubați și nu puteau respira singuri. Noua persoane infectate cu coronavirus și-au pierdut viața, dupa ce…

- Noua bolnavi de COVID-19 au murit luni in Rusia dupa ce o teava de alimentare cu oxigen s-a rupt, a anuntat ministrul rus al sanatatii, transmite AFP. Tragedia a avut loc la Vladikavkaz, capital republicii Osetia de nord. "Noua pacienti afectati de coronavirus au murit din cauza lipsei de…

- Rusia a inregistrat marți un nou record de decese zilnice cauzate de COVID-19 in ultima luna, țara fiind puternic afectata de raspandirea variantei Delta a noului coronavirus. In ultimele 24 de ore, 780 de persoane au murit din cauza COVID-19 in Rusia, depașind recordul anterior de 752 de morți stabilit…

