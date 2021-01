Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au intervenit, azi-noapte, in jurul orei 03.05 la un incendiu care a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie Socola Iași, cu degajari de fum pe hol. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere și echipajul de terapie intensiva cu medic. Au fost evacuati 18 pacienti…

- Tragedie la miez de noapte. Un barbat in varsta de 74 de ani, din orașul Cahul, a murit intr-un incendiu care i-a cuprins propria locuința. Potrivit unui comunicat emis de IGSU, cazul dat a fost raportat in seara zilei de ieri, la ora 23:59.

- Tragedie in raionul Ștefan Voda. Un barbat in varsta de 35 de ani a fost strivit de propria mașina in timp ce o repara.S-a intamplat, joi, in jurul orei 16:20, in localitatea Tudora, raionul Ștefan Voda.

- Un incendiu teribil a avut loc noaptea trecuta la un bloc din Capitala! Un barbat și-a pierdut viața dupa ce flacarile au izbucnit in locuința lui, iar ceilalți locatari au fost evacuați de urgența.

- Un om a murit dupa ce a fost lovit in plin de un automobil, in timp ce traversa strada neregulamentar. Tragedia s-a intamplat aseara pe strada Gradina Botanica din Chisinau. Potrivit oamenilor legii, accidentul a avut loc in jurul orei 19.

- A urcat beat la volan, a accidentat un pieton și a fugit de la locul faptei. Indiferența unui șofer din orașul Falești a luat viața unui barbat din satul Cojușna. Tragedia a avut loc in dimineața zilei de 24 octombrie.

- Un barbat din Falești a murit dupa ce a fost injunghiat de propriul fecior. Cadavrul a gasit de catre oamenii legii, dupa ce au fost alertați de catre un vecin, scrie unimedia. Totul s-ar fi intimplat aseara, in jurul orei 22:08, intr-o localitate din raionul Falești. Un martor a solicitat poliția,…

- Un barbat a ars de viu, iar altul a ajuns la spital in urma unui accident rutier. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 01:00, la intrarea in localitatea Zgurița, raionul Drochia. Potrivit ofițerului de presa al Inspectoratului de Poliție Drochia, Ina Moscaliuc, la volanul automobilului…