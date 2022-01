Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit sambata seara, in localitatea brasoveana Rasnov, unde trei locuinte si doua anexe gospodaresti au fost cuprinse de flacari. O persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce a suferit un atac de panica, informeaza News.ro. Focul a izbucnit pe strada I.L Caragiale din Rasnov…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in cursul noptii sa intervina pentru stingerea a doua incendii de locuinta in judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, in jurul orei 2.50 militarii au fost chemati sa…

- Șapte familii din Constanța au ramas sub cerul liber in pragul sarbatorilor de iarna. Un incendiu pornit, cel mai probabil, de la o lumanare uitata aprinsa, a mistuit totul pe o suprafața de 1.000 de metri patrați.

- FOTO| INCENDIU la Vinerea: Acoperișul unei case a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu 4 autospeciale pentru stingere FOTO| INCENDIU la Vinerea: Acoperișul unei case a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu 4 autospeciale pentru stingere Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de vineri, 12…

- INCENDIU la Zlatna: O camera a unei locuințe a izbucnit in flacari, cu pericol de propagare. Au intervenit trei autospeciale pentru stingere INCENDIU la Zlatna: O camera a unei locuințe a izbucnit in flacari, cu pericol de propagare. Au intervenit trei autospeciale pentru stingere Un incendiu a izbucnit…

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, in sectorul 3, in apropierea unui hypermarket. Focul a izbucnit la o casa, iar apoi s-a extins la o alta. Pompierii au deplasat mai multe autospeciale in zona, mai ales ca in apropierea celor 2 imobile se afla și un service auto, iar militarii lucreaza pentru…