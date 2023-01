Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 30 de ani, din comuna Argetoaia, a decedat dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un cap de pod, pe drumul județean 606 A. La fața locului a ajuns și un elicopter SMURD, insa, in urma manevrelor de resuscitare efectuate, a fost declarat decesul tanarului. In cauza, a fost intocmit dosar penal…

- O noua tragedie a zguduit lumea fotbalului! Elvețianul Elia Alessandrini (25 de ani), jucatorul celor de la FC Stade-Lausanne-Ouchy, a murit in timp ce se afla in vacanța cu iubita sa in Oman.

- O femeie din Ucraina a fost gasita moarta intr-o unitate de cazare din Baile Olanești, județul Valcea. Din primele informatii, ucraineanca si-ar fi pus capat zilelor rapusa de durere pentru ca si-a pierdut sotul si fiul pe front. Ramasa oarba in urma unui atac cu bomba, femeia s-ar fi refugiat in…

- Potrivit ISU Buzau, incendiul a izbucnit la o locuința de pe raza localitații Sirbești, comuna Vintila Voda. Pentru stingerea acestuia intervin angajați ai Punctului de Lucru Beceni și ai Detașamentului de Pompieri Buzau, informeaza Mediafax.In urma incendiului au rezultat doua victime, ambele decedate.…

- Un tanar de 29 de ani aflat pe motocicleta a murit marți dupa-amiaza intr-un accident produs pe un drum județean din Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc pe DJ 682, in localitatea Zadareni. In accident au fost implicate o motopompa pentru beton, condusa de un barbat de 48 de ani din Tarnova,…

- Blocul unde locuia femeia este situat pe Șoseaua Olteniței. Din primele informații, femeia suferea de epilepsie și avea un copil de 13 ani. O ancheta a fost deschisa in acest caz, iar oamenii legii vor sa afle daca este vorba despre o sinucidere sau un accident.

- Un accident rutier mortal a avut loc in urma cu puțin timp, in municipiul Arad, Zona Industriala- in fața la EATON. Un motociclist a ajuns sub un autobuz și a murit. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare și un echipaj SMURD”, a declarat Ruxandra…

- La data de 8 octombrie 2022, in jurul orei 19:10, polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 32 de ani, din localitatea Stamora Germana, s-a injunghiat cu un cuțit in picior. Deși au fost efectuate manevre de resuscitare de catre echipajul de Ambulanța…