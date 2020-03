Stiri pe aceeasi tema

- Jose Maria Candela a murit de coronavirus chiar inainte sa implineasca varsta de 60 de ani. El a fost gasit mort in propria locuinta. Incepuse sa se simta rau chiar cu o saptamana inainte sa moara si se programase pentru o testare.”A fost un prieten foarte bun. Nu a asistat la meciul dintre Liverpool…

- Trei romani morți din cauza COVID-19 in Italia. “In conformitate cu informațiile obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, la acest moment, 29 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19: 23 in Italia, doi in Namibia,…

- Federatia Internationala de Automobilism a anuntat joi amanarea Marilor Premii ale Olandei, Spaniei si Monaco, care urmau sa aiba loc in luna mai, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. FIA nu a precizat cand ar putea avea loc aceste competitii din Campionatul mondial de Formula 1. ''Din…

- .Azilul Monte Hermoso "ne-a informat ca sunt 70 de persoane contaminate" in randul celor 130 de persoane gazduite și erau "15 morți" luni, a afirmat un barbat care a venit sa afle vesti despre mama sa in varsta de 91 de ani, bolnava de Alzheimer. Acesta a afirmat ca angajații centrului "fac…

- Un club spaniol de amatori, Atletico Portada Alta, a anuntat luni decesul antrenorului echipei de copii, Francisco Garcia, la doar 21 de ani, dupa ce a contractat coronavirusul, scrie ziarul Marca, citat de Agerpres . Jose Bueno, presedintele clubului, a informat ca tehnicianul s-a stins din viata duminica…

- Ambasada Romaniei in Spania a anuntat sambata, pe pagina sa de Facebook, suspendarea pe o perioada nedeterminata, incepand de luni, 16 martie, a serviciilor consulare care presupun prezenta publicului in sediile oficiilor consulare romanesti de pe teritoriul Spaniei.Potrivit ambasadei, anuntul vine…

- Fostul viceministru de externe iranian Hussein Sheikholeslam a murit dupa ce a contractat virusul COVID-19, informeaza vineri DPA, scrie Agerpres.Diplomatul, in varsta de 67 de ani, a murit vineri dimineata devreme intr-un spital din capitala iraniana Teheran, a relatat agentia de stiri Tasnim.…

- Hadi Khosrowshahi, fost ambasador iranian la Vatican și cleric proeminent, a murit din cauza infecției cu noul coronavirus, potrivit agentiei turce de presa Anadolu. Un oficial din cadrul agenției de presa...