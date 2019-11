Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite, in urma unui accident rutier petrecut, vineri seara, pe un drum din comuna Dumesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, informeaza Agerpres.

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineața, in Hunedoara. Doi oameni au murit, in timp ce alte doua persoane au fost grav ranite, dupa ce un microbuz a intrat pe contrasens și s-a lovit din plin de un TIR.

- Circulatia rutiera pe DN1D km 1+800 la Albesti Paleologu va fi inchisa in perioada 24 septembrie - 7 octombrie, pentru efectuarea unor reparatii la trecerea la nivel cu calea ferata, informeaza IPJ Prahova potrivit Agerpres "In perioada 24.09.2019, orele 08,00- 07.10.2019, orele 16,00, pe DN1D-km…

- Un accident rutier grav a avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbata, în localitatea prahoveana Mehedința, comuna Podenii Noi. Un autoturism a intrat într-un copac, pe un drum forestier.

- O femeie si un copil aflati in masina stationata au fost raniti usor, fiind transportati la spital."O autospeciala din cadrul Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti a fost implicata intr-un eveniment rutier. Din primele verificari se pare ca, in timp ce se deplasa la o interventie, avand semnalele…

- Accident cumplit in urma cu puțin timp. Trafic blocat pe DN1C (E58) Baia Mare– Dej. Impact devastator intre un TIR si un autoturism Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1C (E58) Dej – Baia Mare, la kilometrul 98+850 de metri, la intrarea in localitatea…

- Cantareața de muzica populara abia implinise 36 de ani . Anamaria Pop, o indragita cantareața de muzica populara, a murit duminica intr-un accident de circulație produs in localitatea Cicarlau din județul Maramureș. Artista a fost resuscitata de medicii chemați de urgența la fața locului, insa nu a…

- Un grav accident rutier a avut loc pe Calea Șagului, pe șoseaua care intra in Timișoara. Conform ISU Banat, in accident au fost implicate 2 autoturisme. The post Accident cumplit pe Calea Șagului din Timișoara. Șase victime appeared first on Renasterea banateana .