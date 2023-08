Stiri pe aceeasi tema

- Copilul, in varsta de 2 ani și 8 luni, Scorteni s-a inecat miercuri, 9 august, in paraul din spatele locuintei sale, din localitatea prahoveana Scorteni. Medicii au incercat sa-l resusciteze, insa fara succes, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Prahova.Tatal copilului ar fi plecat la un magazin…

- Un copil de 2 ani și 8 luni s-ar fi inecat intr-un parau din spatele unei case din localitatea Scorțeni, județul Prahova. Polițiștii anunța cercetari in cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpa.

- In urma cu puțin timp, pe un deal intre Archiș și Beliu a avut loc o adevarata tragedie. Un barbat de 30 de ani a murit fiind strivit de un utilaj agricol. La fața locului a sosit o ambulanța de la stația Sebiș a Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Cadrele medicale au constatat decesul barbatului.…

- Tragedie in Brașov! Un copil in varsta de doar 7 ani a murit dupa ce a cazut intr-un canal de irigații din localitatea Bunești. Cadrele medicale ajunse la fața locului au facut tot posibilul pentru a-i salva viața micuțului insa, din pacate, eforturile lor au fost in zadar.

- Incident ieșit din comun la Fințești (comuna Naieni). Patru barbați care munceau la curațirea unei fantani au cazut rand pe rand in puț, in incercarea de a se salva unul pe celalalt. La fața locului s-au deplasat pompieri din cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgența Buzau și Prahova,…

- A murit copilașul de 1 an și 7 luni din satul Jena, județul Timiș, care s-a inecat intr-un puț de apa din curtea casei. O clipa de neatenție a parinților i-a fost fatala. Tragedie intr-o familie din judetul Timis. Un copil de un an si sapte luni a ajuns in stare critica la spital, dupa ce s-a inecat…

- Tragedie fara margini! Un copil de doar 5 ani a decedat, vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la etajul 9 al unui bloc. Nenorocirea a avut loc in orașul Onești, din județul Bacau. Baiețelul ar fi picat de la pervazul bucatariei. Baiețelul era cu mama lui in casa, iar totul a avut loc intr-o clipa…

- Accident cumplit in Vaslui! Un copil in varsta de 12 ani, din comuna Ștefan cel Mare, s-a stins din viața in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost lovit de o betoniera care și-a continuat drumul. Oamenii legii il cauta pe șofer.