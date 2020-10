Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei femei de aproximativ 25 de ani a fost descoperit intr-o rapa din localitatea prahoveana Cosminele si se pare ca femeia a fost ucisa, apoi aruncata in prapastie. O tanara a fost gasita moarta intr-o prapastie din Prahova. Tanara i-a dezvaluit secretul iubitului sau, care a batut-o si a…

- Tragedie fara margini intr-o familie de romani din Spania: o femeie de 53 de ani a fost omorata in bataie de partnerul ei, si el roman. Dupa ce a ucis-o, barbatul a incercat sa-si puna capat zilelor.

- Potrivit surselor din randul autoritaților, femeia de 51 de ani trecea des prin astfel de situații. Aceasta refuza de fiecare data ajutorul medical și nu depunea plangere la poliție. Incidentul șocant s-a petrecut in weekend, iar de data aceasta episodul i-a fost fatal femeii. Un echipaj…

- O batrana in varsta de 77 ani din judetul Giurgiu a murit, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a fost atacata de doi caini rasa Amstaff, care apartin fiului sau si pe care ii ingrijea. Cazul a fost sesizat Politiei de catre o vecina a batranei, care a fost muscata si ea de unul dintre animale. Potrivit oficialilor…

- O femeie de 43 de ani a fost gasita moarta in locuința sa din localitatea Pecica, județul Arad. Mama acesteia a murit la spital, in urma cu doua zile, in urma infecției cu noul coronavirus. Purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat vineri pentru Mediafax ca in acest caz s-a…

- Adolescentul de 14 ani, Ricky Ganya, se afla vineri cu familia lui pe malul raului din Kuching, Malaezia, cand crocodilul a sarit din apa si l-a atacat. Reptila uriasa l-a prins de picior si l-a tras cu putere in apa. Rudele baiatului s-au panicat si au chemat autoritatile, insa baiatul a…

- Corpul neinsufletit al rapperului ucrainean Andy Kartrait a fost gasit dezmembrat in apartamentul sau din Sankt Petersburg, Federatia Rusa. Potrivit versiunii preliminare, interpretul ar fi murit din cauza unei supradoze de droguri.

- Tragedie pe o șosea din Craiova. O fetița de șase ani, tatal sau și inca un barbat au murit pe loc, intr-un grav accident rutier. Șoferul vinovat a intrat pe contrasens și a izbit frontal o mașina care circula regulamentar deoarece voia sa se sinucida! Acesta și-a avertizat prietenii ca va intra intr-un…